Киев, , 17:40 — REGNUM О совместных военных учениях ВСУ и НАТО сообщили 10 октября в украинском командовании сил специальных операций.

Уточняется, что учения проходили на эсминце Dragon, принадлежащем ВМС Великобритании.

Участники манёвров отрабатывали «абордажные действия на эсминце», а также заход на борт корабля, ведение ближнего боя и «зачистку судна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Dragon зашёл в Одесский морской порт 7 октября.

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