10 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Андрей Ганжа, , 17:33 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По оценкам капитанов украинской политики саммит ЕС — Украина (Брюссель, 6 октября) является их безусловной победой. Формально они правы, серьезных претензий Европа не выставила. Хотя по сути итоговое совместное заявление саммита — это «повторная подпись» на всех документах, гарантирующих исполнение всех желаний МВФ на просторах Украины. Что не несет ничего доброго ни для экономики, ни для социума страны. Но самое интригующее произошло не на саммите, а сразу после него.

Вообще-то следует понимать, что шестилетний «отеческий контроль» Евросоюза и МВФ, контроль «до прожилок, до детских припухлых желез» уже начинает раздражать украинскую власть. Впервые это открыто проявилось еще в июле прошлого года, во время второго телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского. Когда на реплику Трампа о том, что «мы много делаем для Украины. Тратим много времени и сил. Гораздо больше, чем европейские страны, хотя они и должны помогать вам гораздо больше. Германия почти ничего для вас не делает. Они только болтают, и, я думаю, вам нужно им об этом сказать», Зеленский ответил с восторженной откровенностью: «Вы абсолютно правы. На 1000%». И тут же выкатил жалобы на Евросоюз: «Они не обеспечивают соблюдение санкций. Они не делают для Украины всего, что могли бы».

И это латентное напряжение понемногу нарастает. Недавно в «Европейской правде» (Киев) был опубликован крохотный, но многозначительный фрагмент: «В течение нескольких месяцев Банковая (офис президента Украины — А.Г.) демонстрировала, что нервно относится к замечаниям из-за рубежа… Об этом рассказали несколько западных политиков и дипломатов. «Когда я начинал даже мягко говорить что-то вроде «мы ваши друзья и хотим помочь, и поэтому…» мой собеседник моментально закрывался, «шел в защиту», это было видно даже визуально», - делился впечатлением от своей встречи с одним из видных представителей ЗЕ-команды один из собеседников издания». Немудрено, что в таких условиях Украина входит в статус «девушка в поиске», когда, не отказываясь от старого партнера, она совсем не прочь закрутить роман с новым.

«Новым» для Украины может стать Великобритания. После завершения саммита «Зеленский и его команда» отправились в Лондон. И это был не просто дипломатический визит вежливости, включавший аудиенцию у внука королевы герцога Уильяма Кембриджского, второго лица в порядке наследования британского престола (первый сын Елизаветы II — Чарльз, принц Уэльский). Это все церемонии, а вот то, что поддержал Зеленский — уже политика. На Даунинг-стрит, 10 украинский президент и британский премьер Борис Джонсон подписали «Соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве», которое «обеспечивает тот же уровень либерализации в торговле, услугах и государственных закупках, которым в настоящее время пользуются предприятия в соответствии с действующим Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС».

И следует отметить, что для британских дипломатов — это действительно успех. Это первое всеобъемлющее стратегическое и торговое соглашение, подписанное Великобританией после Brexit, с момента создания Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO). То есть не успела Британия выйти из состава Евросоюза (соглашение о выходе вступит в силу только 31 января 2020 года), не успел еще толком начаться «переходный период», как «королева морей» уже пытается увести из брюссельского порта Украину, лучшую добычу европейских политических корсаров за последние семь лет.

Кроме того, Великобритания сохраняет за собой и укрепляет контроль над одним из своих сырьевых придатков. Конечно, экспортно-импортные операции между Украиной и Англией не столь велики (в 2019 году — 13,98 миллиарда долларов США, с сальдо в 142миллиона в пользу Англии), но стоит обратить внимание на структуру товарооборота. Основными товарами, экспортируемыми из Великобритании на Украину, были самолеты, лекарственные и фармацевтические препараты и автомобили. Импортировали же англичане, в первую очередь, 177 миллионов фунтов зерновых и 182 миллиона фунтов железа и стали. И заходить на Украину британцы планируют «весомо, грубо, зримо». Ведь лучшим аргументом весомости является военная сила.

Во время визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. По его условиям британцы привлекают десятилетний кредит на 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, часть которого используется для строительства восьми больших ракетных катеров. Сами катера особого военного веса не представляют. Судя по данным английских изданий, это производные от патрульного катера Vosper Thornycroft 56m, которые еще в конце 1990-х годов Лондон поставлял в Оман и Кению и Катар. Их боевые качества ныне мало кого могут впечатлить, но в любом случае где-то сопоставимы с характеристиками ракетных катеров Черноморского флота Российской Федерации. Хотя против «Бастионов» на Фиоленте или трех действующих «Варшавянок» в глубине Черного моря у английских катеров шансов очень мало.

Но англичан это не особо должно волновать. Их цели другие. Во-первых, они «прикармливают» заказами когда-то могучие судостроительные и судоремонтные заводы на Украине, поскольку шесть из восьми катеров будут изготавливаться на украинских производствах. Сейчас таковые лежат в руинах, но ведь когда-то на дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев) были построены все семь работавших авианесущих крейсеров СССР. И не секрет, хорошими военными заказами можно поднять любое предприятие.

Во-вторых, они набирают очки в противостоянии с Евросоюзом. Ведь постройка шести боевых катеров британской технологии на украинских производственных мощностях — это и есть та самая «локализация производства», столь необходимая Украине, но против которой столь истерично выступил ЕС.

В-третьих, и это самое главное, Таран при подписании подчеркнул, что речь идет не только о кораблях, но и об инфраструктуре. Также максимально адаптированной для взаимодействия с военно-морскими силами НАТО. То есть, Лондон фактически получает военно-морскую базу на территории Украины (чаще всего называют Николаев) с находящимся в ее управлении малым флотом. Номинально украинским, а значит не подпадающим под ограничения конвенции Монтре.

В целом же англичане грамотно заходят на юг Украины и, казалось бы, трепещи российский супостат. Но в этот момент начинают терзать смутные сомнения. Дмитрий Кулеба, не самый толковый, но все-таки министр иностранных дел Украины, комментируя английский визит, сказал: «У Европы есть два фланги. Есть западный фланг — это Великобритания. Есть восточный фланг — это Украина. И сегодня эти два фланги стали еще ближе друг к другу. А это значит, что сегодня Европа стала сильнее». Министр может этого не знать, но Англия — это еще не противник, но уже явный конкурент ЕС. Не станет ли Брюссель задыхаться в таких объятиях? И как он тогда расценит тот факт, что Украина взяла на себя роль британского «флангового охранения»?