Бишкек, , 17:32 — REGNUM Уголовное дело по факту организации 9 октября массовых беспорядков в Бишкеке на площади Ала-Тоо возбуждено в Киргизии, сообщили 10 октября в киргизском министерстве внутренних дел.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

В рамках этого дела допрошены сыновья задержанного ранее бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранееАтамбаев был задержан по делу о массовых беспорядках. Бывший президент, долгое время находившийся в СИЗО по делу о коррупции, был освобождён 6 октября на волне протестов в Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина задержания экс-президента Киргизии Атамбаева