Баку, 10 октября 2020, 17:15 — REGNUM О нарушении режима перемирия со стороны ВС Армении сообщил 10 октября журналистам помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

«Несмотря на объявление перемирия по гуманитарным соображениям, армянские вооружённые силы продолжают атаки на азербайджанских военных и населённые пункты».
Гаджиев

Он от лица Баку пригрозил Еревану «адекватно ответить» в рамках «самообороны», если «провокации будут продолжены».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, начавшегося в полдень сегодня, 10 октября.

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