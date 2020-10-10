Баку, 10 октября 2020, 17:15 — REGNUM О нарушении режима перемирия со стороны ВС Армении сообщил 10 октября журналистам помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.
Он от лица Баку пригрозил Еревану «адекватно ответить» в рамках «самообороны», если «провокации будут продолжены».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, начавшегося в полдень сегодня, 10 октября.
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