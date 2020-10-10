Баку, , 16:42 — REGNUM Власти Азербайджана, которые намерены продолжать переговоры по проблеме Нагорного Карабаха, «в любом случае» пойдут до конца. Об этом 10 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.

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«Мы (власти Азербайджана — прим. ИА REGNUM) идем до конца, — подчеркнул глава государства. — Мы не остановились».

Он добавил, что восстановление целостности Азербайджана и возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания является неизменной целью руководства страны.

По его словам, если Ереван будет придерживаться режима прекращения огня, то наступит фаза политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ВС Азербайджана проигнорировали режим прекращения огня и предпринял атаку в направлении участка «Карахамбейли».

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