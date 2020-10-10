Москва, , 16:41 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России назвали боевое отравляющее вещество «Новичок» исключительно «западным брендом». Об этом 10 октября сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона соответствующим образом прокомментировала выступление главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, в очередной раз обвинившего Москву в отравлении блогера Алексея Навального.

Российские дипломаты подчеркнули, что «Новичок» имеется в более, чем 20 странах запада, а в России он был уничтожен 27 сентября 2017 года.

«С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — подчеркнули в Министерстве иностранных дел России.

Напомним, 20 августа, находясь на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, блогеру Алексею Навальному стало плохо. Экипаж самолета совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, после чего Навальному оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В дальнейшем власти некоторых иностранных государств обвинили Москву в отравлении Навального с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок», не представив никаких доказательств.