Степанакерт, , 16:35 — REGNUM Работы по обезвреживанию ракет, которые не разорвались при обстрелах, начались 10 октября в Нагорном Карабахе, сообщили в информационном центре республики.

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Работы ведут сапёры госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха. Обезвреживаются те снаряды, что оказались на карабахской земле за несколько последних дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 октября, в полдень наступило гуманитарное перемирие между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

В течение этого перемирия стороны произведут обмен военнопленными, а также телами погибших в этой войне, продолжающейся с 27 сентября 2020 г.

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