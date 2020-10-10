Бишкек, , 16:25 — REGNUM Политик Алмазбек Атамбаев, который 10 октября был задержан в Киргизии, подозревается в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности республики.

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В сообщении говорится, что Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев Канат и Мусакеев Дамир были задержаны в «рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек».

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других подозреваемых по данному делу.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в своём видеообращении сообщил, что его не остановят «попытки покушений», поэтому он намерен «быть с народом» и дальше.

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