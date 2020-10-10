Берлин, , 16:25 — REGNUM Договорённость сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе вызвало положительную реакцию в Германии, сообщает 10 октября германский МИД.

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Берлин, одобряя договорённости, призвал Ереван и Баку «уважать перемирие и избегать дальнейших жертв».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, согласно договорённостям, достигнутым накануне, 9 октября, в ходе переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве, перемирие в Нагорном Карабахе начало действовать с 12:00 (время местное) 10 октября 2020 г.

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