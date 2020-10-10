Пхеньян, , 16:18 — REGNUM Власти Северной Кореи представили новую межконтинентальную баллистическую ракету во время военного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом 10 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В параде принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын, члены правительства страны, а также высшие военные чины.

Как отметили военные эксперты, изделие напоминает ракету «Хвасон-15», дальность полета которой 12 тыс. 874 км, она способна достичь любой точки на материковой территории США.

Размеры ракеты, вероятно, свидетельствуют о том, что она может нести несколько боеголовок, в том числе ложные цели и средства преодоления ПВО.

Глава Северной Кореи, во время своего выступления на параде, подчеркнул, что вооруженные силы страны могут противостоять любым угрозам из вне, однако в первую очередь они призваны служить целям самообороны.