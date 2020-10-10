Бишкек, , 16:10 — REGNUM Смены состава и структуры правительства Киргизии не будет в случае назначения на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом Жапаров заявил 10 октября на заседании парламента Киргизии.

Жапаров «Структуру правительства и его состав менять нет необходимости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября парламент Киргизии назначил Жапарова премьер-министром страны. Другие кандидатуры на этот пост не рассматриваются, но Жапаров ещё не вступил в должность.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

Сегодня, 10 октября, киргизский парламент рассматривает программу и состав правительства Жапарова. В столице Киргизии прошли митинги в его поддержку.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Киргизии рассказал, когда может быть снят режим ЧП