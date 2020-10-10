Бишкек, , 15:48 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев сообщил, что депутаты должны в течение трех дней поддержать или отменить указ о введении чрезвычайного положения в столице республики, который ранее подписал президент Сооронбай Жээнбеков, передает «Кабар».

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По словам главы законодательного собрания, если в течение этого срока парламентарии не примут никакого решения, то указ главы государства автоматически теряет силу и режим ЧП будет снят.

«В течение этих трех дней с момента подписания указа чрезвычайное положение будет действовать», — резюмировал политик.

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