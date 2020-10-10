Степанакерт, , 15:58 — REGNUM Азербайджан использует переговоры в качестве «ширмы для подготовки военных действий». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики, опубликованном 10 октября в связи с несоблюдением Баку договоренностей о прекращении огня, вступивших в силу в 12:00 (11:00 мск).

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Во внешнеполитическом ведомстве республики осудили нарушение Баку достигнутых при посредничестве РФ договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях.

«Особенно вопиющим является тот факт, что тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов предпринял наступление сразу после того, как Армия обороны Республики Арцах в рамках гуманитарного перемирия объявила о прекращении огня», — говорится в заявлении.

В пресс-службе министерства иностранных дел НКР также отметили, что Азербайджан своими действиями снова продемонстрировал, что является «страной-изгоем», которая не выполняет взятых на себя обязательств даже в течение пяти минут.

«Сегодняшнее вероломное нападение является еще одним убедительным доказательством того, что Азербайджан использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий», — заявляет источник.

Во внешнеполитическом ведомстве Нагорно-Карабахской Республики заявили, что международное сообщество может остановить «страну-изгоя» только одним способом — признанием Республики Арцах.

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