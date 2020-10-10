Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 16:11 — REGNUM Председатель и члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович, Милорад Додик и Желько Комшич находятся 10 октября с рабочим визитом в Брюсселе. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

На данной встрече Милорад Додик заявил, что для Республики Сербской важно, чтобы Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в ЕС в первой половине следующего года. Но это, по его словам невозможно, если в Боснии и Герцеговине останутся высокий представитель и иностранные судьи в Конституционном суде, потому что таких прецедентов не было в европейской практике.

«В переговорах с официальными лицами ЕС слишком много лицемерия. Они не пытаются разобраться в сути проблемы, а лишь навязывают свою позицию. Проблемы игнорируются и продолжают существовать. Я не тот человек, который будет питать иллюзии по этому вопросу», — подчеркнул Додик после переговоров в Брюсселе.