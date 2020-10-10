Ташкент, , 14:51 — REGNUM Обеспокоенность «рядом» существующих в Узбекистане «проблем», связанных со «свободой выражения мнений», выразил Европейский союз. Об этом говорится в заявлении пресс-службы делегации Европейского союза в Узбекистане, опубликованном 9 октября.

Заявление было опубликовано по итогам 16-го заседания Подкомитета по вопросам правосудия и внутренних дел, прав человека и смежным вопросам в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Заседание состоялось 7 и 8 октября в дистанционном режиме.

«ЕС выразил обеспокоенность рядом проблем, существующих в Узбекистане, связанных со свободой выражения мнений, регистрацией НПО, сохранением пыток, жестоким обращением в пенитенциарной системе, гендерным равенством и правами женщин», — говорится в сообщении.

Европейский союз также призвал Узбекистан взять на себя обязательства по «искоренению пыток», в том числе посредством предоставления «беспрепятственного и независимого мониторинга» мест заключения. Также представители ЕС заявили о необходимости реабилитации бывших заключенных.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз выделил Узбекистану более €2 млн на борьбу с коронавирусом.