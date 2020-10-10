Бишкек, , 14:28 — REGNUM Киргизские политик Алмазбек Атамбаев 10 октября задержан сотрудниками комитета нацбезопасности, передает пресс-служба ГКНБ

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Задержание проведено на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

«В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления».

Помимо Атамбаева задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Напомним, что экс-президент Алмазбек Атамбаев был освобожден толпой сторонников из здания ГКНБ в ночь на 6 октября.