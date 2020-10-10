Белград, , 14:54 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик на пресс-конференции в рамках мероприятия «Дни Республики Сербской в Сербии» 10 октября заявил, что он очень доволен традиционным встречами представителей Республики Сербской и Сербии, которые должны углубить сотрудничество двух стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Для граждан Республики Сербской — это очень важное событие. С большим удовольствием и в этом году мы хотим продемонстрировать Сербии наш потенциал и стимулировать интерес к Республике Сербской в экономической, культурной и образовательной сферах», — отметил Додик.

Выступая на данном мероприятие, которое началось вечером 9 октября с показа первого из шести коллажных телешоу, Додик выразил надежду, что эти встречи укрепят сотрудничество с Сербией.