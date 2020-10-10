Киев, , 14:13 — REGNUM Предназначение украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) — тянуть время и имитировать процесс. Об этом заявил бывший председатель Верховной рады Украины Владимир Литвин в интервью украинскому изданию «Страна», опубликованном 9 октября.

«Судя по всему, предназначение украинской части ТКГ заключается в том, чтобы просто тянуть время, имитировать процесс, дабы не наступило полного разочарования в среде союзников Украины, которые заложили под Минский процесс свой авторитет», — заявил Литвин.

Литвин отметил, что под союзниками Киева прежде всего имеет в виду канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Цель данной имитации, по словам Литвина, — удержание власти. Он отметил, что если бы Украина оставалась целостной в 2014 году, то на выборах президента Украины, которые состоялись в мае 2014 года, Петр Порошенко не одержал бы победу.

«Если бы в 2014 году Украина оставалась целостной, то на выборах президента — как вы думаете — Порошенко победил бы? Нет, конечно», — отметил он.

Литвин также рассказал, как в ходе поездки на оккупированную Украиной часть Луганской Народной Республики пограничники спасли Порошенко от «разъяренной толпы».

«Скажу для примера о малоизвестном: если бы во время поездки в ходе предвыборной кампании на Луганщину пограничники не спасли его (Петра Порошенко — ИА REGNUM) от разъяренной толпы, то вопрос — выбрался бы он оттуда живым», — рассказал бывший спикер Рады.

Резюмируя сказанное, Литвин подчеркнул, что ни предыдущей, ни нынешней власти не нужны ни Крым, ни Донбасс, так как у них там нет поддержки.

«Поэтому им Крым, да и Донбасс не нужны были, им там ловить нечего. Нынешним тоже… У них там нет поддержки. Поэтому им проще вводить военно-гражданские администрации, а не организовывать выборы на подконтрольных Украине территориях Донбасса», — подытожил Литвин.

Читайте также: Лавров призвал ЕС жёстко отреагировать на демарш Украины по Донбассу