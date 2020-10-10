Киев, 10 октября 2020, 14:13 — REGNUM Предназначение украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) — тянуть время и имитировать процесс. Об этом заявил бывший председатель Верховной рады Украины Владимир Литвин в интервью украинскому изданию «Страна», опубликованном 9 октября.
Литвин отметил, что под союзниками Киева прежде всего имеет в виду канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Цель данной имитации, по словам Литвина, — удержание власти. Он отметил, что если бы Украина оставалась целостной в 2014 году, то на выборах президента Украины, которые состоялись в мае 2014 года, Петр Порошенко не одержал бы победу.
Литвин также рассказал, как в ходе поездки на оккупированную Украиной часть Луганской Народной Республики пограничники спасли Порошенко от «разъяренной толпы».
Резюмируя сказанное, Литвин подчеркнул, что ни предыдущей, ни нынешней власти не нужны ни Крым, ни Донбасс, так как у них там нет поддержки.
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