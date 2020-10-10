Бишкек, , 13:55 — REGNUM Председатель партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев поделился с ИА REGNUM своим взглядом на ситуацию в Киргизии.

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По словам политика, ситуация в стране «действительно очень сложная».

«Участники революции — 13 партий пытались созвать консультативный совет, но вместо этого они разбились на две группы. В первую группу входят партии, которые набрали достаточное количество голосов на прошедших выборах. Во вторую группу вошли новички — это молодые лидеры. Сейчас идет сложный поиск компромисса».

Текебаев отметил, что в случае нахождения компромисса «согласованный состав правительства, так называемое правительство народного доверия будет утверждаться парламентом».

Кроме того, политик раскритиковал «молодежные крылья политических партий, которые пытаются создать надпартийное объединение под воздействием ситуации».

»Ситуация очень сложная и мы, лидеры партий, к сожалению, не можем рекомендовать решение, которые бы всех устроило. Иногда бывает, что взгляды не совпадают и партия раскалывается. Надеюсь, это временное явление», — сказал Текебаев.

Отвечая на вопрос, как партия в случае своего прихода к власти будет выстраивать отношения со странами ЕАЭС и останутся ли отношения Киргизии с Россией приоритетными, Текебаев ответил, что «приоритеты во внешней политике Киргизии останутся неизменными».

«Они отвечают интересам страны», — считает Омурбек Текебаев.