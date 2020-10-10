Киев, , 14:52 — REGNUM Бывший председатель Верховной рады Украины Владимир Литвин назвал главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука «патентованной политической проституткой». Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Страна», опубликованном 9 октября.

По словам Литвина, с Кравчуком «все понятно» — «это патентованная политическая проститутка», «причем всегда», добавил он.

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Поясняя свои слова, Литвин напомнил, что в одном из интервью Кравчук заявлял в отношении недавно уволенного своего заместителя в ТКГ Витольда Фокина, что они с ним пять часов обсуждали Минский процесс. А после того, как «активисты прибежали и начали качать свои права», Кравчук заявил, что чуть ли не имеет никакого отношения к Витольду Фокину, и если Фокин хочет уходить с занимаемой им должности в делегации, то пусть уходит.

По словам Литвина, ему это напоминает ситуацию, сложившуюся в 1990 году, когда студенты требовали отставки Виталия Масола (с 10 июля 1987 года по 23 октября 1990 года был председателем Совета Министров УССР). Тогда же студенты требовали и отставки Леонида Кравчука. По словам Литвина «слили» тогда Масола, которого Литвин назвал «премьером», хотя должность главы правительства Украины Масол занимал позже — с 16 июня 1994 года по 6 марта 1995 года.

«Кравчук же им прикрылся. Хотя изначально наверху было принято решение не идти на поводу у студентов и не сдавать Масола. Это было вечером, но утром Масолу сказали, что кем-то все же нужно жертвовать, и этой жертвой будет он», — напомнил Литвин.

Напомним, ранее первый заместитель Леонида Кравчука в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что не видит никаких доказательств того, что в Донбассе идет война между Украиной и Россией.

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