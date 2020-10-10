Москва, , 13:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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В ходе разговора российский лидер обсудил со своим иранским коллегой ряд вопросов. В частности, Путин и Рухани обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Также главы двух государств затронули проблему иранской ядерной программы, а также перспективы взаимодействия по российской вакцине против коронавируса SARS-CoV-2, которая называется «Спутник V».

Иранский президент в разговоре с Путиным выразил поддержку достигнутым договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, что боевые действия в Карабахе идут в непосредственной близости от границы с Ираном — в долине реки Арас. Там азербайджанской армии удалось продвинуться вглубь контролируемой армянскими силами территории.