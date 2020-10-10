Пермь, , 12:38 — REGNUM Министр финансов Пермского края Елена Чугарина подала в отставку. Она покидает должность по собственному желанию с 10 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Стоит отметить, Чугарина возглавляла минфин региона с 2017 года. Исполняющим обязанности министра финансов Пермского края назначена Любовь Ярушина.

Напомним, 13 сентября в Прикамье прошли губернаторские выборы, на которых победил Дмитрий Махонин. Инаугурация состоялась 7 октября. В этот же день краевое правительство сложило полномочия. Правительство Пермского края возглавил Махонин, который продолжит работать в двух должностях: губернатора Пермского края и председателя правительства.

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