Ереван, 10 октября 2020, 12:40 — REGNUM Азербайджан проигнорировал режим прекращения огня и предпринял атаку в направлении участка «Карахамбейли». Об этом 10 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.
Пресс-секретарь министерства обороны также сообщила, что армия Нагорно-Карабахской Республики отражает атаки противника с юга.
По словам Степанян заявление оборонного ведомства противника о том, что армянская сторона якобы ведет огонь в направлении Тертерского и Агдамского районов «являются очередной фальсификацией».
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Напомним, ранее в министерстве обороны Армении сообщили, что подразделениям Армии НКР приказано прекратить огонь. В 12:00 (11:00 мск) согласно достигнутым договоренностям вступил в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.