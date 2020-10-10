Ереван, , 12:40 — REGNUM Азербайджан проигнорировал режим прекращения огня и предпринял атаку в направлении участка «Карахамбейли». Об этом 10 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.

«Игнорируя объявленное в гуманитарных целях прекращение огня с 12.00 10 октября, азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку в направлении участка под названием «Карахамбейли». Подразделения Армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки противника», — написала она.

Пресс-секретарь министерства обороны также сообщила, что армия Нагорно-Карабахской Республики отражает атаки противника с юга.

«Подразделения Армии обороны Арцаха пресекают атаки противника с южного направления. Одновременно азербайджанские вооруженные силы держат под обстрелом город Гадрут», — сообщила Степанян.

По словам Степанян заявление оборонного ведомства противника о том, что армянская сторона якобы ведет огонь в направлении Тертерского и Агдамского районов «являются очередной фальсификацией».

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

Напомним, ранее в министерстве обороны Армении сообщили, что подразделениям Армии НКР приказано прекратить огонь. В 12:00 (11:00 мск) согласно достигнутым договоренностям вступил в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.