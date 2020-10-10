Белград, , 20:31 — REGNUM Петр Петкович 9 октября заменил Марка Джурича на посту директора сербского управления по делам Косово и Метохии. До настоящего времени он являлся помощником директора этого правительственного органа. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Напомним, что на заседании правительства Сербии 8 октября, бывший директор управления по делам Косово и Метохии Марко Джурич был назначен послом Сербии в Соединенных Штатах.

Петкович в 2006 году получил диплом православной семинарии, а магистру и докторантуру закончил на факультете политических наук Белградского университета. Также проходил обучение в дипломатической академии министерства иностранных дел Сербии.