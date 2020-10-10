Ереван, , 12:06 — REGNUM О приказе подразделениям Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики прекратить огонь сообщила 10 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.

«Подразделениям Армии обороны Арцаха приказано прекратить огонь», — написала Степанян.

Отметим, на telegram-канале «Armenian Military Portal» сообщили о ракетном обстреле, которому подвергся армянский город Капан после 12:00 (11:00 мск), то есть после вступления в силу режима перемирия. Сообщается о жертвах в результате обстрела. В свою очередь, авторы telegram-канала «Karabakh Records» со ссылкой на военного эксперта Арцруна Ованнисяна уточнили, что удар был нанесен по селам Ерицванк и Арцваник посредством беспилотных летательных аппаратов.

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Напомним, сегодня, в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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