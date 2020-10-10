Москва, , 10:08 — REGNUM В Госдуме отметили своевременность победы российской дипломатии в Закавказье.

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«Блестящая победа российской дипломатии в Закавказье. Причём достигнутая очень своевременно, когда обе стороны явно вышли на пределы своих возможностей ввиду больших потерь, а применительно к Армении ещё и медленная, но потеря буферной зоны», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в ТГ-канале.

Теперь вопрос о том, сработает ли формула главы МИД России Сергея Лаврова по компромиссу или уже с новых рубежей начнётся новое наступление азербайджанской армии, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне прошли почьи десятичасовые переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России, достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в зоне нагорно-карабахского конфликта.