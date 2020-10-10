Ереван, 10 октября 2020, 09:57 — REGNUM О нанесении противником ударов посредством беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Ерицванк и Арцваник сообщила 10 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник нанес удар беспилотником в направлении сел Ерицванк (Сюник) и Арцваник (Капан) Армении. Жертв нет», — приводит слова пресс-секретаря министерства обороны Армении telegram-канал Armenian Military Portal.

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Напомним, сегодня, 10 октября, в полдень Армения и Азербайджан договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. За несколько часов до начала гуманитарного перемирия боевые действия в Карабахе вспыхнули с новой силой.