Москва, , 08:54 — REGNUM Армения и Азербайджан намерены продолжить переговоры по проблеме Нагорного Карабаха. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который был посредником на переговорах между главами МИД Армении и Азербайджана.

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Напомним, что в Москве состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана при посредничестве главы МИД РФ. Переговоры продлились более 10 часов и по их итогам было объявлено, что противоборствующие стороны готовы заключить гуманитарное перемирие для обмена пленными и телами погибших.

При этом стороны высказали заинтересованность в продолжении переговоров по проблеме Карабаха. Также Лавров подчеркнул, что стороны подтвердили неизменность формата переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение давнего нагорно-карабахского конфликта произошло утром 27 сентября. До сегодняшнего дня продолжались интенсивные бои с применением всех доступных сторонам вооружений. На переговорах в Москве удалось договориться о гуманитарном перемирии с полудня 10 октября.