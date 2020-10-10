Минск, , 08:55 — REGNUM Командир Отряда милиции особого назначения (ОМОН) города Минска Дмитрий Балаба перечислил основных участников оппозиционных акций протеста, а также сообщил о травмах, полученных сотрудниками правоохранительных органов. Об этом он рассказал в интервью газете «На страже», очередной номер которой вышел 9 октября.

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Одними из самых активных участников протестных акций, которые проходят в республике по субботам и воскресеньям Балаба назвал анархистов и футбольных фанатов.

«Им не так важно, за что выступать, главное — против», — отметил он.

Также среди тех, кто «нередко провоцирует стражей порядка» он назвал молодых людей, которые еще не определились с профессией, а к категории «радикально настроенных граждан» относятся по его словам также ряд граждан с хорошим достатком.

«Как правило, эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни. Едва ли кто-то из них задумывается, можно ли (а главное — стоит ли) проецировать все это на Беларусь», — отметил командир минского ОМОН.

По мнению Балабы протесты в республике «постепенно сойдут на нет» без поддержки зарубежных интернет-ресурсов. Он также сообщил, что в белорусской столице в ночь с 9 на 10 октября были травмированы десятки сотрудников правоохранительных органов. Но вместе с тем в оппозиционных средствах массовой информации «тиражировали и продолжают тиражировать» информацию лишь о пострадавших протестующих.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных итогов выборов президента Белоруссии, на которых победу снова одержал Александр Лукашенко. Самые массовые акции протеста в Белоруссии проходят по выходным дням — в субботу и воскресенье. Акции протеста оппозиционных сил координируются в основном двумя оппозиционными telegram-каналами, авторы которых находятся за пределами Белоруссии (в Польше). А в Литве находится бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая считается лидером оппозиции.