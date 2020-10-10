Киев, , 08:34 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова за то, что он не подписал в установленный законом срок проект закона об амнистии участников боевых действий в Донбассе, принятый в сентябре 2014 года. Об этом 9 октября сообщил на своем telegram-канале депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин.

Уголовное дело verkeorg

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Также политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook два документа, адресованные ему офисом генерального прокурора Украины — ответ Офиса генерального прокурора Украины и извлечение из единого реестра досудебных расследований.

«По Вашему заявлению от 05.08.2020 про совершенное уголовное правонарушение и на основании решения Печерского районного суда города Киева от 26.08.2020…Офисом генерального прокурора начато досудебное расследование… по факту возможных неправомерных действий бывшего главы Верховной Рады Украины Турчинова А.В., нацеленных на препятствование выполнению народными депутатами Украины своих обязанностей касательно принятия законов Украины путем нарушения установленных законодательством порядка и сроков подписи принятого народными депутатами Украины проекта Закона Украины «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» от 16.09.2014 №5082 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 344 УК Украины («Вмешательство в действия государственного деятеля» — ИА REGNUM)», — говорится в ответе генеральной прокуратуры Украины.

Депутат также пообещал дополнительно информировать о ходе расследования и о принятом по данному делу решении.

Отметим, что санкция указанной статьи Уголовного Кодекса Украины предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Напомним, ранее Ренат Кузьмин заявил, что в украинском обществе есть группы, которые готовы свергнуть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.