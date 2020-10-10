Москва, , 08:15 — REGNUM Директор российской школы вправе принять решение о переводе класса на дистанционное обучение, если из-за ОРВИ и гриппа в нём отсутствует 20% учеников, сообщила 10 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «Российской газетой».

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«Подчеркну, это не распоряжение санитарного врача, ни кого-то еще — директор принимает это решение сам», — подчеркнула она.

Что касается ситуации с коронавирусом, то она сложнее. Попова отметила, что выявление даже нескольких случаев заболевания COVID-19 является достаточным основанием для того, чтобы отправить весь класс «на удалёнку», однако это не означает, что прерывать учебный процесс нужно во всей школе.

«В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова сообщала, что сезонный подъём заболеваемости COVID-19 делает нежелательными поездки на юг с детьми, и что лучше провести время дома.

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