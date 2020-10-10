Тайбэй, , 08:05 — REGNUM Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь призвала КНР вместе работать над сохранением стабильности в отношениях двух частей Китая. Об этом она заявила 10 октября в ходе выступления в Тайбэе на военном параде в честь отмечаемого на острове праздника — Дня двух десяток.

«Сохранение стабильности в отношениях между берегами пролива — в интересах обеих сторон. Мы привержены поддержанию стабильности, но не можем делать это в одиночку, это совместная ответственность», — подчеркнула она.

По словам Цай Инвэнь, важнейшей проблемой в настоящее время является «обсуждение того, как мы можем жить в мире и сосуществовать на основе взаимного уважения, доброй воли и понимания».

«Если власти в Пекине готовы устранять антагонизм и улучшать отношения на основе принципа соблюдения равенства и достоинства, мы готовы работать вместе для содействия конструктивному диалогу». Цай Инвэнь

В ходе выступления глава островной администрации также затронула вопрос модернизации вооружённых сил и в целом необходимости укрепления обороноспособности Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, группа американских сенаторов, в состав которой входят республиканцы и демократы, 1 октября призвала администрацию президента США Дональда Трампа начать переговоры с Тайванем о заключении двустороннего торгового соглашения.

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