Оттава, , 08:06 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на следующей неделе встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщает 9 октября пресс-служба правительства Канады.

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Как сообщает пресс-служба правительства Канады, на следующей неделе у главы внешнеполитического ведомства Канады запланированы визиты в Грецию, Австрию, Бельгию и Литву, где он встретится с «ключевыми европейскими партнерами» для того, чтоб обсудить, как «международное сообщество» может разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и в Восточном Средиземноморье.

В Греции Шампань встретится с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом и своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В столице Австрии глава МИД Канады встретится со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом, а также — «с ключевыми собеседниками», в числе которых исполняющая обязанности генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Тууле Юрьёля.

В Бельгии Шампань встретится с Софи Вильмес, вице-премьер-министром Бельгии и министром иностранных дел, европейских дел и внешней торговли. Также в Бельгии Шампань встретится с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Литве министр иностранных дел встретится с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом. Также Шампань примет участие во встрече Балтийской группы с министрами иностранных дел Литвы, Эстонии и Латвии.

«Их обсуждения будут сосредоточены на вопросах региональной безопасности, включая Беларусь и боевую группу НАТО под руководством Канады в Латвии», — сообщает источник.

В столице Литвы Шампань также встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которую пресс-служба МИД Канады называет «лидером белорусской оппозиции».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых в очередной раз победу одержал Александр Лукашенко, что вызвало волну протестов. Формальным лидером оппозиции на данный момент является бывший кандидат в белорусские лидеры Светлана Тихановская, которая находится в данный момент в Литве. Белорусская оппозиция утверждает, что выборы в Белоруссии якобы были сфальсифицированы, а своим «президентом» представители оппозиции называют Тихановскую.