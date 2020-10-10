Киев, , 07:45 — REGNUM Военно-промышленный комплекс Украины больше не способен конкурировать с поставщиками вооружений на мировой рынок из других стран, в частности, из России, заявил журналистам генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря.

«К сожалению, Украина уже давно выпала из первой десятки (мировых экспортёров оружия. — прим. ИА REGNUM). К сожалению, мы также выпадаем из второй десятки», — сказал он.

По словам Ноздри, конкуренция на внешних рынках постоянно растёт, а проблем в этой сфере добавляет Россия, которая имеет преимущества «на базовых рынках» для Украины и добивается успешных сделок путём дипломатии.

«Укрспецэкспорт» — государственная компания, монополист в сфере поставок вооружений на внешние рынки и на Украину из других стран. С 2010 года компания входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

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