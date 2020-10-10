Эр-Рияд, , 07:26 — REGNUM Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила в Йемене беспилотник со взрывчаткой, запущенный хуситами из повстанческой группировки «Ансар Алла». Об этом 10 октября сообщает Саудовское агентство печати (SAP).

По словам официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малки, начинённый бомбами беспилотник, перехваченный силами коалиции утром 10 октября, относится к числу БПЛА, «систематически и преднамеренно запускаемых террористическим ополчением хуситов для поражения гражданских лиц и гражданских объектов в южном регионе».

Напомним, что противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015 года в страну вторглась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум пять мирных жителей получили ранения при обстреле хуситами из повстанческой группировки «Ансар Алла» территории Саудовской Аравии.

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