Москва, , 07:14 — REGNUM Договорённости Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, достигнутые на встрече в Москве, являются шансом на перемирие, написал 10 октября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook.

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«Разорван замкнутый круг взаимного насилия, — написал он. — Есть шанс — если не на мир, то на перемирие».

Косачёв отметил, что соглашение о прекращении огня «предусматривает всё, что требуется», в частности, согласие на переговоры взамен боевых действий, приверженность посредничеству Минской группы ОБСЕ и гуманитарную составляющую.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Азербайджан и Армения в ходе консультаций по Нагорному Карабаху в Москве согласились принять на себя ряд обязательств, которые позволят перейти к переговорам о мире.

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