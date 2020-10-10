Бишкек, , 06:44 — REGNUM В столице Киргизии Бишкеке, где ранее было введено чрезвычайное положение, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и народных дружин. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

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«Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегические объекты под надёжной охраной», — говорится в сообщении правоохранителей. Отмечается, что благодаря ночным патрулям, состоящим из бишкекских милиционеров, военнослужащих и народных дружинников, фактов мародёрства и погромов ночью «зафиксировано не было».

Напомним, что в столицу Киргизии с вечера 9 октября входят армейские части. Ввод войск проводится в рамках объявленного президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым режима чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, колонны военной техники прибывают в столицу Киргизии с полуночи 10 октября.

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