Москва, , 06:40 — REGNUM Примерно 40 минут потребовалось депутатам из Дании, чтобы понять, что они разговаривают не бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщил 9 октября журналистам российский пранкер Алексей Столяров (Лексус).

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По его словам, встреча с парламентом Дании должна была пройти в формате видеоконференции, но в начале заседания представитель «белорусской стороны» (Лексус) сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил её, поэтому выступавшего никто не видел.

Во время переговоров, отметил пранкер, стороны обсуждали, как «поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека» и политическую ситуацию в стране. Кроме того, они затронули тему борделей с черепахами, якобы создаваемых в Дании.

В продолжительности такой беседы он не видит ничего необычного — разговоры в других случаях продолжались в течение часа.

«Здесь ничего сенсационного нет, я вообще не понимаю, почему это стало новостью. В наших пранках бывали и часовые разговоры», — сказал он.

В свою очередь, пранкер Владимир Кузнецов (Вован) пообещал раскрыть подробности разговора в понедельник, 12 октября.

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