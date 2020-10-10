Североморск, Мурманская область, , 06:27 — REGNUM Арктическая группировка Северного флота (СФ), возглавляемая заместителем командующего СФ вице-адмиралом Олегом Голубевым, прошла в Карское море самым северным маршрутом, обогнув острова архипелага Северная Земля. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Корабли и суда арктической группировки СФ, продолжающие движение в западном направлении, рекордным переходом приступили к завершающему этапу похода в Арктику. Напомним, что все переходы кораблей и судов флота между морями Карским и Лаптевых ранее осуществлялись только через пролив Бориса Вилькицкого.

Ледовую разведку по маршруту следования кораблей обеспечил экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27, совершивший несколько вылетов с палубы флагмана арктической группировки, большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск». Вертолётчиками также были обследованы на возможность проведения высадки морского десанта несколько арктических островов, выполнен облёт острова Шмидта и совершена посадка на мыс Арктический на острове Комсомолец — самую северную точку архипелага Северная Земля.

В настоящее время возглавляемая БПК «Североморск» группировка, в состав которой также входят большой десантный корабль (БДК) «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир» и недавно вернувшийся в её состав ледокол «Илья Муромец», продолжает движение вдоль ледовой кромки к Земле Франца-Иосифа — самому северному российскому архипелагу.

Как сообщало ИА REGNUM, арктическая группировка Северного флота после прохода Берингова пролива вошла в Чукотское море и продолжила движение в западном направлении.

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