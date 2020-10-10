Киев, , 05:54 — REGNUM Закупка Киевом ракетных катеров у Великобритании, вероятно, повторит сценарий закупки американских патрульных кораблей осенью прошлого года — будет дорого, в кредит и «превратится в тыкву», заявил 9 октября директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире телеканала Politeka Online.

Он раскритиковал обещанную Украине сделку по меморандуму, подписанному накануне президентом Владимиром Зеленским. По словам Бортника, украинская власть «трубит на всех углах, какая это огромная победа» в таком же ключе, как это было с «американской сделкой».

«Скорее всего, речь идет о поставках б/у британских кораблей, как мы видим с американскими катерами. Возможно, это даже хорошо, но надо развивать флот», — сказал эксперт.

Он также задался риторическими вопросами, не собирается ли Лондон передать катера в долг под проценты и предоставить для этого очередной кредит.

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