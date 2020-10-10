Санкт-Петербург, , 05:15 — REGNUM Объединённый учебный центр ВМФ России, расположенный в Санкт-Петербурге, за летний период обучения подготовил десять боевых расчётов надводных кораблей различных классов. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба минобороны РФ.

В частности, учёбу проходили боевые расчёты «главный командный пункт корабля — боевой информационный пост — штурман».

В числе отрабатываемых на учебно-тренажёрных комплексах центра задач — навигационное обеспечение прохождения узкостей (проливов), маневрирования в составе тактических групп и другие. Также личным составом была отработана обязательная программа тренировок по борьбе за живучесть корабля.

«Руководство Объединённого учебного центра ВМФ внедрило в процесс подготовки экипажей кораблей и корабельных боевых расчётов опыт, полученный ВМФ России в ходе действий в Средиземном море против террористов в Сирийской Арабской Республике», — приводятся в сообщении слова начальника центра капитана первого ранга Дмитрия Габриэляна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области, в учебном центре подготовки экипажей подводных лодок Военного учебно-научного центра ВМФ России в городе Сосновый Бор торжественно ввели в строй новейший береговой тренировочный комплекс «Клён-85».

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