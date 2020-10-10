Тегеран, , 08:26 — REGNUM 9 октября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что новые санкции США в отношении иранских банков являются политически мотивированным шагом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания в телефонном разговоре с управляющим Центральным банком Ирана Абдолназером Хеммати, отметив, что новые санкции США политически мотивированы и направлены на служение своим собственным целям.

Ссылаясь на просчет США при выходе из СВПД, он подчеркнул:

«Американское правительство, основываясь на ошибочном анализе, полагало, что эти санкции сокрушат сопротивление Ирана и причинят нам неприятности, но время показало, что такой анализ далек от истины и оказался неэффективным».

Указывая на неспособность США активировать спусковой механизм, Хеммати заявил, что такие шаги полностью противоречат международному праву и считаются бесчеловечными на фоне распространения коронавирусной инфекции.