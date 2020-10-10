Тегеран, , 08:32 — REGNUM 9 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в южную китайскую провинцию Юньнань во главе высокопоставленной делегации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф совершил официальный рабочий визит в Китайскую Народную Республику (КНР) по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И и прибыл в южную провинцию Юньнань во главе высокопоставленной делегации. По прибытии иранский министр был встречен китайскими официальными лицами.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Зариф совершит визит в Китай для проведения переговоров с высокопоставленными китайскими официальными лицами по вопросам взаимного сотрудничества и регионального развития.

Касаясь деталей визита Зарифа в Китайскую Народную Республику, официальный представитель министерства подчеркнул, что в результате проведения плодотворных консультаций между представителями обеих сторон министр иностранных дел Ирана отправится в Китай, чтобы обсудить ряд важных вопросов со своим китайским коллегой Ван И.