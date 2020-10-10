Тегеран, , 08:36 — REGNUM 9 октября постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что власти США стремятся изменить иранскую государственную систему, создавая социальные волнения в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский дипломат выступил с речью на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с терроризмом. Тахт Раванчи назвал максимальное давление США примером государственного терроризма и отметил, что такая политика направлена на изменение иранского истеблишмента путем раздувания социальных волнений в стране.

Далее он подчеркнул, что Исламская Республика Иран решительно осуждает все формы терроризма, включая государственный, экономический и медицинский, которые были навязаны посредством односторонних принудительных мер.

«Чтобы искоренить терроризм раз и навсегда, нет другого пути, кроме как использовать силу и многосторонний подход, а также обеспечить тесное сотрудничество между соответствующими заинтересованными сторонами на национальном, региональном и международном уровнях», — заявил Тахт Раванчи.

По словам дипломата, борьба с терроризмом также должна вестись в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом.