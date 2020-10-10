Тегеран, , 08:46 — REGNUM 9 октября посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад заявил, что новые санкции США в отношении иранских банковских и финансовых учреждений направлены на ограничение способности Ирана импортировать предметы первой необходимости на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем твиттере Баединежад написал: «Новые санкции против почти всех иранских банковских и финансовых учреждений направлены на ограничение способности Ирана импортировать предметы первой необходимости на фоне пандемии, что является преступление против человечности. Режим США не знает никаких границ ю, совершая преступления как против своего собственного, так и других народов».

Эти замечания прозвучали в момент, когда министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 18 иранских банков. Американский госсекретарь Майк Помпео также заявил, что давление США на Исламскую Республику будет продолжаться до тех пор, пока Иран не сядет вновь за стол переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также отреагировал на новые санкции США в отношении иранских банков и заявил, что страна стремится подорвать оставшиеся у Ирана каналы, а также механизмы оплаты продовольствия и медикаментов в условиях пандемии COVID-19.