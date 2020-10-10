Тегеран, , 08:52 — REGNUM 9 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американский режим стремится подорвать гуманитарные и финансовые каналы Исламской Республики, необходимые для оплаты иностранного продовольствия и медикаментов в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем твиттере Зариф написал:

«На фоне пандемии COVID-19 американский режим хочет подорвать наши оставшиеся каналы оплаты продуктов питания и лекарств. Иранцы переживут эту жестокость. Но заговор с целью уморить население голодом — это преступление против человечества. Виновные и пособники, которые блокируют наши деньги, предстанут перед правосудием».

Эти замечания прозвучали в момент, когда министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 18 иранских банков. Американский госсекретарь Майк Помпео также заявил, что давление Штатов на Исламскую Республику будет продолжаться до тех пор, пока Иран не сядет вновь за стол переговоров.