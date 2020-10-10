Буэнос-Айрес, , 05:24 — REGNUM Аргентина и Мексика начинают работу по созданию регионального космического агентства стран Карибского бассейна и Латинской Америки. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба МИД Аргентины.

«Одобрение Мексикой и Аргентиной декларации о региональном механизме сотрудничества в космической сфере — первый шаг к созданию Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна», — говорится в распространённом тексте.

Также отмечается, что этот шаг стал возможен благодаря договорённостям, достигнутым сторонами в ходе прошедшей 2 июля региональной встрече по космической тематике.

В заявлении подчёркивается, что стороны обязались пригласить другие страны региона «присоединиться к декларации и, таким образом, продвинуться к достижению главной цели, которая состоит в создании космического агентства».

Декларация была подписана в формате видеоконференции при участии министров иностранных дел Аргентины Фелипе Сола и Мексики Марсело Эбрарда.

Как сообщало ИА REGNUM, вступило в силу рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической деятельности между правительствами Аргентины и Китая.

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