Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов провести дебаты со своим соперником на грядущих выборах Джо Байденом на открытом воздухе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Когда у нас были митинги на открытом воздухе, у нас не было проблем», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что вероятность заразиться коронавирусом нового типа на открытом воздухе гораздо ниже, чем в закрытом помещении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по президентским дебатам США отменила дебаты, намеченные на 15 октября, так как Трамп отказался участвовать в «виртуальном» формате. При этом штаб американского лидера заявил, что медицинских предпосылок для отмены дебатов не было.

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