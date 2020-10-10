Никосия, , 04:25 — REGNUM В исключительную экономическую зону Кипра после двухдневного отсутствия 10 октября возвращается турецкое сейсмографическое судно RV Barbaros Hayreddin Pasa. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

По его данным, Турция уже распространила международное морское оповещение NAVTEX, в котором сообщается о проведении новой миссии Barbaros к западу от побережья Кипра с 10 октября по 9 ноября. Отмечается, что помогать Barbaros будут вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

Напомним, что 8 октября было распространено сообщение о том, что Barbaros покинул район прежней стоянки возле юго-восточного побережья Кипра, которая находилась в пределах его ИЭЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Турции заявило, что отвело судно для геологоразведки Oruc Reis из Восточного Средиземноморья для технического обслуживания, а не в знак возможного «примирения» с Грецией.

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