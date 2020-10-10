Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время заболевания коронавирусной инфекцией ощущал слабость, но проблем с дыханием у него не было. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

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«Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США», — заявил он.

Зато теперь Трамп, по его собственным словам, чувствует себя «сильным». Кроме того, в интервью американский лидер назвал SARS-CoV-2 «китайским вирусом». Он также похвалил врачей медицинского центра, где он проходил лечение от коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский врач-терапевт Алексей Хухрев счел неправдоподобным столь быстрое выздоровление президента США Дональда Трампа после заболевания COVID-19. Он отметил, что это похоже на «какое-то чудо».